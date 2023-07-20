Три паттерна медиапотребления-2023

В какое время и с каких устройств россияне читают новости.

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Медиахолдинг Rambler&Co проанализировал чтение новостей в первом полугодии 2023 года и выяснил, что самое популярное для этого время – обеденное, а внимание аудитории на мобильных устройствах ограничено тремя минутами.

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Чтение – свет, не чтение – тьма

Согласно данным аналитиков медиахолдинга Rambler&Co за первое полугодие 2023 года, паттерны чтения новостей напрямую коррелируют с длительностью рабочего дня. Например, самое популярное время сеансов медиапотребления с десктопа – с 11 до 15 часов. Чтение новостей с мобильных устройств возрастает в утренние и вечерние часы. Причём с апреля по июнь, когда светает раньше и темнеет позже, время медиапотребления также смещается на более раннее, а вечером спрос снижается.

Москва десктопная

Соотношение пользователей, заходящих на сайты медиа с мобайла/десктопа, остается стабильным на протяжении всего первого полугодия 2023 года и составляет в среднем 70/30 соответственно. При этом сеансы непрерывного чтения с мобильных устройств всегда в 2 раза меньше – 2 минуты 53 секунды в сравнении с 5 минутами 20 секундами на десктопе.

Если в 2021 и 2022 годах мобильное потребление продолжало расти, сейчас же перераспределение аудитории вышло на плато.

Стоит заметить, что Москва – самый «десктопный» город. В Санкт-Петербурге и других городах России посещение с «рабочих столов» сезонно падает от зимы к лету, но приверженность Москвы к такому способу медиапотребления выравнивает средний уровень. Но когда в стране и в мире случаются важные события, потребление одинаково взлетает на всех устройствах. Например, время чтения новостей 24 июня 2023 года, по сравнению со среднемесячными показателями, увеличилось на 8% на десктопе и почти на четверть (22%) – на мобильных гаджетах.

Аудитория и её интересы

В первом полугодии 2023 года наблюдается постепенное расширение возрастного спектра. Люди зрелого возраста всё больше интересуются новостями. Такое расширение неизбежно, так как взрослеет поколение, которое с юности знакомо с интернетом. Также наблюдается небольшой перекос в сторону мужской аудитории (affinity-индекс женской аудитории с марта 2023 чуть снизился и составил менее 90%, при норме 100% и выше).

Динамика интересов у читателей стабильна с 2022 года, за исключением резких скачков во время важных событий в жизни страны. Например, на «Газете.Ru» 21 февраля 2023 года после анонса обращения Президента к Федеральному собранию просмотры рубрики «Политика» выросли на 55%. 24 июня 2023 года зафиксирован рост +79% к теме «Россия» на «Ленте.ру» и +69% к теме «Общество» на «Газете.Ru».