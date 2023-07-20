Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о трудовом воспитании в школах. Он предусматривает обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Документ опубликован на официальном сайте Думы.
Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Законопроект предполагает коррекцию понятия воспитания за счет дополнения его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Ольга Казакова, председатель думского комитета по просвещению, пояснила, что законом предлагается формировать у школьников чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат в виде таких простых навыков, как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе в целом.
Парламентарий уточнила, что еще одна новелла закона касается обязательности участия учащихся в высадке деревьев, оформлении класса, помощи в библиотеке.
При направлении детей на те или задания, подчеркнула Казакова, «обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья».