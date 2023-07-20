Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о трудовом воспитании в школах. Он предусматривает обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Документ опубликован на официальном сайте Думы.

Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Законопроект предполагает коррекцию понятия воспитания за счет дополнения его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Ольга Казакова, председатель думского комитета по просвещению, пояснила, что законом предлагается формировать у школьников чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат в виде таких простых навыков, как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе в целом.

Парламентарий уточнила, что еще одна новелла закона касается обязательности участия учащихся в высадке деревьев, оформлении класса, помощи в библиотеке.