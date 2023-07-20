Подачу документов для поступления в вузы через госуслуги сделали обязательной

Чернышенко: Подача документов через госуслуги для всех вузов России с 2024 года станет обязательной
Подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года, сейчас им пользуются около 40% абитуриентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, в этом году суперсервис используют около 40% абитуриентов, со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис и его использование станет обязательным для всех вузов, передает ТАСС.
Напомним, прием документов в вузы начался на «Госуслугах». Абитуриенты смогут подать заявление в пять высших учебных заведений до пяти специальностей в каждом. Поступающим на бесплатное обучение необходимо сделать это до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа.