Выпускник рассказал, как сдать ЕГЭ на максимальный балл

Ученик школы № 134 из Нижнего Новгорода Дмитрий Киселев получил максимальный балл на ЕГЭ сразу по двум предметам — русскому языку и физике. В интервью NewsNN выпускник рассказал о секретах подготовки к выпускным экзаменам.

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Подросток рассказал, что при подготовке к экзаменам важно работать усердно и распределять свою нагрузку — не заниматься дольше, чем ты можешь умственно и физически. Не стоит пытаться за один день освоить большое количество тем. Нужно понимать свои слабые стороны и больше уделять времени заданиям, которые получаются хуже.

По словам Киселева, важно найти хорошего наставника — преподавателя или репетитора, с которым интересно и приятно учиться.

Он добавил, что необходимо уметь отдыхать.

— У мозга есть ресурсы, но они не вечные. У меня было один раз выгорание моральное. Потерял три дня из-за апатии, из-за того, что просто воротило от заданий, — отметил Киселев.