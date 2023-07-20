Выпускник рассказал, как сдать ЕГЭ на максимальный балл
Ученик школы № 134 из Нижнего Новгорода Дмитрий Киселев получил максимальный балл на ЕГЭ сразу по двум предметам — русскому языку и физике. В интервью NewsNN выпускник рассказал о секретах подготовки к выпускным экзаменам.
Подросток рассказал, что при подготовке к экзаменам важно работать усердно и распределять свою нагрузку — не заниматься дольше, чем ты можешь умственно и физически. Не стоит пытаться за один день освоить большое количество тем. Нужно понимать свои слабые стороны и больше уделять времени заданиям, которые получаются хуже.
По словам Киселева, важно найти хорошего наставника — преподавателя или репетитора, с которым интересно и приятно учиться.
Он добавил, что необходимо уметь отдыхать.
— У мозга есть ресурсы, но они не вечные. У меня было один раз выгорание моральное. Потерял три дня из-за апатии, из-за того, что просто воротило от заданий, — отметил Киселев.
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2023 года в столице существенно лучше прошлогодних показателей. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.