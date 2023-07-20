Госдума обязала школьников заниматься общественно полезным трудом

Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, передает ТАСС.

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Согласно документу, под общественно полезным трудом подразумевается высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде.

В тексте предлагается изменить понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на «формирование у обучающихся трудолюбия».

Также отмечается, что необходимо дополнить принципы государственной политики обязанностями обучающихся «участвовать в общественно-полезном труде».

До этого Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.