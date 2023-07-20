Адвокат описала условия жизни Блиновской под домашним арестом

Блогер Елена Блиновская отбывает домашний арест в частном доме в коттеджном поселке Миллениум Парк. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

Она отметила, что после избрания меры пресечения у «королевы марафонов» сократилось количество подчиненных. Теперь она руководит только няней и личным водителем.

Параллельно с этим, Сальникова опровергла сообщения о блокировке 50 счетов в разных банках. Адвокат отметила, что не получает уведомлений от следствия по этому поводу. Кроме того, Блиновская не начала гасить задолженность по налогам.

— Нет решения налогового органа о сумме задолженности, так что пока не о чем говорить. Точный размер суммы не определен, — сказала Сальникова в беседе с aif.ru.

27 апреля в отношении Блиновской возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Блиновская не выплатила в казну 918 миллионов рублей.