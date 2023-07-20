Россиян предупредили об опасности работы без отпуска

Люди, работающие без отпуска, становятся агрессивными, рассказала психолог Анна Чернигова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасности отсутствия полноценного отдыха.
По ее словам, люди отказываются от отпуска по многим причинам: невозможности расслабиться из-за социального напряжения, боязни перемен, ощущения своей незаменимости, финансовой нестабильности.
«Люди, "забирающие" отпуск деньгами, ненадолго стабилизируют финансовое состояние, при этом попадают в серьезную зону риска», — уверяет Чернигова.
Без отпуска человек рискует заработать проблемы с сердцем, центральной нервной системой, иммунитетом, продолжила собеседница «Ленты.ру». Так, по ее словам, организм буквально заставляет человека отключиться от работы и отдохнуть, восстановиться физически и психологически.
«Не стоит экономить и отказываться от отпуска. Если нет финансовой возможности съездить, например, на море, можно спланировать дачный отдых, поездки по России с друзьями, прогулки по лесу или горам, экскурсии по городу. Особенно полезны пешие прогулки и плавание, поскольку они позволяют снимать накопленный стресс», — подвела итог Чернигова.
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