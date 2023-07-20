Россиян предупредили об опасности работы без отпуска

«Не стоит экономить и отказываться от отпуска. Если нет финансовой возможности съездить, например, на море, можно спланировать дачный отдых, поездки по России с друзьями, прогулки по лесу или горам, экскурсии по городу. Особенно полезны пешие прогулки и плавание, поскольку они позволяют снимать накопленный стресс», — подвела итог Чернигова.