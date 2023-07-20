В ЛДПР озвучили метод Жириновского по борьбе с абортами
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда призывал прилагать все возможные усилия для того, чтобы женщины не проходили процедуру по прерыванию беременности, сказал «Общественной службе новостей» нынешний руководитель партии Ярослав Нилов.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ввести поштучный учет препаратов для искусственного прерывания беременности. По ее словам, в России есть черный рынок продажи таких медикаментов и врачи, которые торгуют ими незаконно. Эту инициативу поддержали в Минздраве, позднее сообщалось, что разработан проект приказа по контролю за оборотом препаратов для аборта.
В среду на портале проектов нормативных правовых актов ведовство опубликовало проект приказа, которым предлагается пополнить список подлежащих предметно-количественному учету препаратов тремя новыми медикаментами. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил готовность рассмотреть вопрос о «приоритизации» проведения абортов в госучреждениях, также поднятый Буцкой. Он отметил, что работа над ситуацией с абортами в стране является одной из ключевых и добавил, что сейчас число желающих провести эту процедуру стало меньше.
Нилов назвал решение по контролю за оборотами препаратов для медикаментозного аборта обоснованным и напомнил, что ранее такая идея уже звучала. По его словам, подобное поможет защитить женское здоровье, а также положительно скажется на демографической ситуации в стране. Депутат также подчеркнул, что этот вопрос можно решить и другими способами, о них всегда говорил бывший руководитель ЛДПР.
«Один из методов, который Жириновский регулярно декларировал — это прилагать все возможные усилия для того, чтобы женщина отказывалась от проведения аборта, — рассказал Нилов. — Есть ситуации, когда просто необходима нормальная психологическая помощь, материальная помощь — и женщина готова будет родить», — сказал Нилов.
Парламентарий согласился и с важностью контроля работы частных клиник, которые специализируются на прерывании беременности.