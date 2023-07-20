В ЛДПР озвучили метод Жириновского по борьбе с абортами

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда призывал прилагать все возможные усилия для того, чтобы женщины не проходили процедуру по прерыванию беременности, сказал «Общественной службе новостей» нынешний руководитель партии Ярослав Нилов.

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Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ввести поштучный учет препаратов для искусственного прерывания беременности. По ее словам, в России есть черный рынок продажи таких медикаментов и врачи, которые торгуют ими незаконно. Эту инициативу поддержали в Минздраве, позднее сообщалось, что разработан проект приказа по контролю за оборотом препаратов для аборта.

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Нилов назвал решение по контролю за оборотами препаратов для медикаментозного аборта обоснованным и напомнил, что ранее такая идея уже звучала. По его словам, подобное поможет защитить женское здоровье, а также положительно скажется на демографической ситуации в стране. Депутат также подчеркнул, что этот вопрос можно решить и другими способами, о них всегда говорил бывший руководитель ЛДПР.

«Один из методов, который Жириновский регулярно декларировал — это прилагать все возможные усилия для того, чтобы женщина отказывалась от проведения аборта, — рассказал Нилов. — Есть ситуации, когда просто необходима нормальная психологическая помощь, материальная помощь — и женщина готова будет родить», — сказал Нилов.