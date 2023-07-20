Эксперт поддержал контроль общих собраний жильцов домов госорганами

"По разным оценкам, фальсифицируется от 50% протоколов и выше. Я даже слышал о том, что в некоторых регионах этот показатель доходит до 95%. Поэтому такая проблема действительно есть. Например, сейчас в Москве многие жалуются на то, что в системе голосования "Электронный дом" появляются голоса людей, которые в голосовании участия не принимали", — сказал специалист.



"Если у жилищных инспекций появятся новые полномочия, связанные с проверками, то это отчасти улучшит ситуацию. Пока все это можно делать только через суд - а это долго и дорого", — добавил Степура.