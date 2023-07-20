Эксперт поддержал контроль общих собраний жильцов домов госорганами
Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал информацию о том, что государственные жилищные инспекции (ГЖИ) могут начать вести реестры протоколов собрания жильцов многоквартирных домов.
По данным "Известий", правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила инициативу, согласно которой ГЖИ будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья, особенно касающихся вопросов капитального ремонта домов. Как отмечает газета, инициатива направлена на борьбу с фальсификацией протоколов собраний.
Это давнишнее предложение. Оно еще несколько месяцев назад звучало на всевозможных мероприятиях, посвященных совершенствованию систем капитального ремонта в России, в том числе, например, на заседаниях Общественной палаты. И введение реестров протоколов общих собраний собственников жилья, связанных с вопросами капитального ремонта, — это правильная вещь. В этом случае в одном месте будут собраны данные о том, когда и какие решения принимались в домах по поводу капремонта, будет понятно, какие решения были по спецсчетам, по общему котлу и так далее. Так что реализация этой инициативы упорядочит многие вопросы. Сейчас соответствующая информация в нормальном варианте фактически нигде не собирается.Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ
Вопрос, связанный с проведением проверок достоверности протоколов общих собраний, носит более широкий характер, отметил специалист.
"Почему органы жилищного надзора будут проверять только то, что касается протоколов, связанных с капитальным ремонтом? Если уж есть заявление от жителей, то тут нужно более широко ставить вопрос. Особенно в аспектах, связанных со сменой управляющей организации", — отметил эксперт.
Степура подтвердил, что в настоящее время множество протоколов собраний собственников жилья фальсифицируются.
"По разным оценкам, фальсифицируется от 50% протоколов и выше. Я даже слышал о том, что в некоторых регионах этот показатель доходит до 95%. Поэтому такая проблема действительно есть. Например, сейчас в Москве многие жалуются на то, что в системе голосования "Электронный дом" появляются голоса людей, которые в голосовании участия не принимали", — сказал специалист.
"Если у жилищных инспекций появятся новые полномочия, связанные с проверками, то это отчасти улучшит ситуацию. Пока все это можно делать только через суд - а это долго и дорого", — добавил Степура.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в России будет по-новому контролировать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.