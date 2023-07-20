Депутаты Госдумы предложили ввести регулирование рекламной деятельности блогеров

Депутаты Госдумы из разных фракций предложили внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), чтобы отрегулировать деятельность блогеров в сфере рекламы. С таким обращением народные избранники выступили в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева.

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Предложения были разработаны совместно с различными сообществами блогеров.

В указанный классификатор предлагается добавить рекламную деятельность в сфере инфлюенс-маркетинга, к которой будет относиться как личная рекламная деятельность блогеров, так и деятельность профильных юридических лиц (агентств, продюсерских центров), работающих с блогерами. Также предлагается добавить в классификатор "деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента".

Инфлюенс-маркетинг - это распространение рекламно-информационных материалов в интернете через лидеров мнений, звезд, людей с большой аудиторией. Депутаты привели данные о том, что общий оборот российского рынка инфлюенс-маркетинга за 2021 год составил более 15 млрд рублей.

Авторы обращения сообщили, что Министерство экономического развития РФ поддержало данную инициативу. В тексте говорится, что Минцифры России также концептуально поддержало предложенные инициативы по регулированию деятельности блогеров, отметив необходимость дополнительной проработки вопроса конкретизации термина "блогер" и установления правового режима, определяющего права и обязанности блогеров, а также определения уполномоченного органа для осуществления контроля за их деятельностью.