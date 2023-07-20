Глава комитета ГД Казакова: Со следующего учебного года в школы вернутся серебряные медали
В новом учебном году те ребята, которые начнут учиться в 11 классе, смогут рассчитывать на получение серебряных медалей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
По ее словам, такую поправку предлагается внести в законопроект о привлечении школьников к общественно полезному труду. Второе чтение данного проекта планируется 20 июля.
Принятие такой нормы позволит выпускникам получать медаль "За особые успехи в учении" второй степени за две оценки "хорошо" в аттестате.
Как рассказала Казакова, сейчас на федеральном уровне есть только золотая медаль, но некоторые школы поощряют детей серебряными. Они теперь будут полагаться на федеральном уровне при наличии до двух четверок. Это придаст стимул для тех детей, которые хотят учиться, считает депутат. Она сообщила, что каждый десятый школьник получает золотые медали. По итогам прошлого учебного года это 80 тыс. человек. А на серебряные могли бы рассчитывать порядка 200 тыс. ребят.