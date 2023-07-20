Со следующего учебного года в школы вернутся серебряные медали

В новом учебном году те ребята, которые начнут учиться в 11 классе, смогут рассчитывать на получение серебряных медалей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова .

Как рассказала Казакова, сейчас на федеральном уровне есть только золотая медаль, но некоторые школы поощряют детей серебряными. Они теперь будут полагаться на федеральном уровне при наличии до двух четверок. Это придаст стимул для тех детей, которые хотят учиться, считает депутат. Она сообщила, что каждый десятый школьник получает золотые медали. По итогам прошлого учебного года это 80 тыс. человек. А на серебряные могли бы рассчитывать порядка 200 тыс. ребят.