YouTube заблокировал канал Захара Прилепина

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал российского писателя Захара Прилепина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"Мировая жаба съела и мой канал на YouTube, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского", – написал Прилепин.

Писатель добавил, что принимает это действие со стороны видеохостинга как награду и попрощался со своим каналом. Отмечается, что при попытке открыть канал, сайт показывает сообщение, что данная страница недоступна.

Ранее Прилепин, пострадавший во время совершенного на него покушения, опубликовал видео в день своего рождения, который был 7 июля, на котором он впервые с момента происшествия стоит на ногах. На кадрах было видно, что Прилепин стоит на фоне воздушных шаров с символом специальной военной операцией – буквой Z. Он сопроводил ролик комментарием: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее".