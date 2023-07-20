Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в общественной деятельности

В России должны создаваться все условия для участия ветеранов специальной военной операции (СВО) в общественной деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам форума ветеранов спецоперации, пишет ТАСС.

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Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В нем Путин подчеркнул важность того, что «бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания», принимают участие в различных благотворительных и волонтерских проектах.

«Задача государства и общества — создавать для этого все условия», — отметил президент.