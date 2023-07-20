Россиянам рассказали о новых правилах предоставления платных медицинских услуг

С сентября в России будут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева.

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Юрист рассказала, что в сентябре 2023 года вступит в силу постановление правительства России № 736, которым утверждены правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг. Новые правила будут действовать три года — до сентября 2026 года.

Оформление через интернет

«После заключения договора гражданину должно прийти подтверждение с номером документа или иным способом идентификации. Пациент также может потребовать свой экземпляр договора, подписанный электронной подписью исполнителя», — сообщила Гаджиева.

Кроме того, пациенты будут вправе предъявить претензии к оказанной медпомощи или действию медработников в электронном виде, отметила собеседница «Ленты.ру».

Оформление договора

«Также по новым правилам пациент не обязан предоставлять медорганизации копию паспорта или СНИЛС для заключения договора, только данные паспорта», — добавила специалист.

Если пациент после заключения договора отказывается от получения медицинских услуг, договор расторгается, рассказала Гаджиева.

«При этом потребитель оплачивает исполнителю — то есть медучреждению — только фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. Остальная сумма подлежит возврату согласно закону "О защите прав потребителей"», — заключила юрист.