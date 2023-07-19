Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ и интернете фото- и видеоматериалы о себе, а также других военнослужащих и деятельности войск нацгвардии. Соответствующую поправку внесли в Госдуму, передает ТАСС.
По данным агентства, изменения затронут проект об особенностях комплектования Росгвардии. Инициатором поправок выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Их уже поддержал профильный комитет Госдумы по безопасности.
«Личному составу… запрещается размещать в СМИ и интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск нацгвардии, в том числе уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени и раскрыть их ведомственную принадлежность», — говорится в тексте поправок.
Также предлагается ввести запрет на размещение информации о служебной деятельности.