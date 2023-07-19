Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках

«Личному составу… запрещается размещать в СМИ и интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск нацгвардии, в том числе уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени и раскрыть их ведомственную принадлежность», — говорится в тексте поправок.