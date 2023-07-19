Россиян предупредили о мошеннической схеме с благотворительным фондом

Мошенники начали выманивать деньги у россиян, предлагая им сделать пожертвование в благотворительный фонд. О новой схеме обмана предупредили специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности. Подробности они раскрыли в посте, опубликованном в Telegram.

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Сообщается, что злоумышленники придумали сервис «Сбердао», который якобы сотрудничает с благотворительным фондом «Дети-бабочки». Для того чтобы у пользователей не возникало подозрений насчет подлинности сервиса, мошенники разместили в интернете статью, где утверждается, что «Сбердао» связан с крупным банком.

На сайте сервиса россиянам предлагают пожертвовать деньги в фонд. Однако если человек введет данные банковской карты на ресурсе, то лишится денег.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты In2security посоветовали тщательно изучать сайты, прежде чем оставлять на них персональную информацию. В частности, они обратили внимание на то, что на сайте «Сбердао» отсутствуют реквизиты, оферта и дополнительная информация.