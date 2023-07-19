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В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС

Вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС еще остается высокой. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, его слова передает ТАСС.

В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС
© Lenta.ru

По его словам, если оценивать риск совершения Киевом теракта против ЗАЭС по десятибалльной шкале, то он бы «остановился на цифре семь».

«С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они [власти Украины] несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он, добавив, что эти силы верят в собственную безнаказанность и неуязвимость, а значит, вероятность теракта еще высокая.

8 июля Карчаа сообщил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снижена, но не исключена на 100 процентов. Советник гендиректора концерна добавил, что «расслабляться и рассчитывать на то, что все это уже кануло в прошлое», не стоит.

Ранее Карчаа заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Уточнялось, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.

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