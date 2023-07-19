В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС

«С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они [власти Украины] несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он, добавив, что эти силы верят в собственную безнаказанность и неуязвимость, а значит, вероятность теракта еще высокая.