Путин пообещал ответить на подарок девочки из Новгородской области

Президент России Владимир Путин передал участнице встречи в Кремле школьнице Дарье Арсеньевой записку, в которой пообещал ответить на ее подарок - книгу о Старой Руссе.

"Даша, спасибо за подарок. Отвечу. Удачи!" - написал глава государства в записке, которую передал девочке во время встречи с участниками платформы "Россия - страна возможностей" в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

Дарья - двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году - в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году - в сфере "Технологии и космос".