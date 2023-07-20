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ГУ МЧС: Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

Работа Керченской паромной переправы возобновлена.

Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме
© РИА Новости

Об этом заявили в крымском управлении МЧС России.

«По состоянию на 06:35 20 июля 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявлял, что Керченская паромная переправа начала принимать для перевозки между Крымом и Краснодарским краем заказные автобусы с детьми.

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