Россияне массово увлеклись самодельными зубными пломбами с маркетплейсов

Россияне увлеклись самостоятельным лечением зубов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Россияне массово скупают на маркетплейсах самодельные зубные пломбы, которые можно установить своими руками в разрушенный зуб или даже вместо недостающего зуба. Страницы товаров переполнены отзывами. Большинство покупателей довольны ноу-хау и хвастаются результатом.

Покупатели не скрывают, что набор стоимостью от 190 до 390 рублей (в зависимости от количества материала) позволяет на время скорректировать недостаток внешности и сэкономить на срочном походе к стоматологу.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен качеством самодельных пломб.

«И суток не держится. Недостаточно эластична, чтобы хорошо заделать отверстие», «Растворенная в кипятке пломба превращается в гель, но он не застывает на месте пломбы и не становится временным зубом. Хоть целый день жди. Хотя написано 15 минут. Так что не верю в это...» — жалуются покупатели.