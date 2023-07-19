Названы страны с наибольшей популярностью удаленной работы

Граждане Великобритании тратят на работу из дома в среднем полтора дня в неделю, что является наибольшим показателем среди жителей всех европейских стран. На глобальном уровне британцев опередили лишь граждане Канады, где частота работы в удаленном режиме составляет 1,7 дня в неделю, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Центра макроэкономики и исследований (IFO).

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В опросе приняли участие 42 тысячи штатных сотрудников компаний из 34 стран. На втором месте среди европейских стран по частоте удаленной работы оказалась Германия, где люди тратят на работу из дома в среднем один день в неделю. Тройку лидеров замкнула Италия (0,7 дня в неделю), на четвертой строчке оказалась Франция (0,6 дня).

Авторы исследования уточнили, что после пандемии коронавируса сотрудники компаний по всему миру стали чаще работать в удаленном формате. При этом растущая популярность такого режима была зафиксирована не только в Европе, но и в Северной Америке. Так, помимо граждан Канады в числе мировых лидеров по частоте работы из дома оказались жители США, которые трудятся в удаленном режиме в среднем 1,7 дня в неделю.

В государствах же Азиатско-Тихоокеанского региона показатель оказался ниже, варьируясь в пределах одного дня — от 0,4 дня в Южной Корее до 0,9 дня в Сингапуре. О желании чаще трудиться на удаленной основе заявили респонденты из Бразилии, Аргентины, Мексики, Турции и других стран, что свидетельствует о сохранении популярности удаленки в мире после завершения пандемии коронавируса.