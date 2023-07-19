В РАН призвали Путина завозить больше мигрантов из Африки

Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) Дмитрий Полетаев призвал президента страны Владимира Путина завозить больше мигрантов из Африки — на фоне низкой рождаемости. Его комментарий был опубликован на сайте KP.RU.

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Такую идею ученый выдвинул на площадке Валдайского клуба.

«У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения. африканская диаспора составляет всего лишь около 40 тысяч человек», — заявил Полетаев.

По мнению сотрудника РАН, в ожидании неизбежного роста африканских мигрантов «наше законодательство нужно менять», адаптируя его под прием новых соискателей. Пока же он констатировал, что Россия не готова к принятию жителей Черного континента.

В Санкт-Петербурге 27-28 июля пройдет второй саммит «Россия — Африка». Ранее подчеркивалось, что деловая программа мероприятия будет состоять из четырех больших тематических блоков, которые охватят все сферы сотрудничества России с Африканским континентом.