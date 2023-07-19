Стало известно, когда школы в Белгороде вернутся к полноценному обучению

С 1 сентября в Белгороде откроются 48 общеобразовательных учреждений, где будут учиться около 40 тысяч школьников, включая 3 тысячи первоклассников, заявил замруководителя управления образования мэрии Алексей Ковалев. Об этом пишут «Белгородские новости» со ссылкой на сайт администрации города.

По его словам, главная задача нового учебного года - это усиление мер антитеррористической защиты и отработка алгоритмов действий в различных ситуациях для защиты жизни и здоровья детей. Все предложения по организации учебного процесса были обсуждены с педагогами и родителями.

На начало учебного года была закуплена мебель, компьютерное и техническое оборудование, а также учебники и наглядные пособия на сумму почти 300 миллионов рублей. С понедельника начала работу приемная комиссия. Работы по капитальному ремонту завершаются в 10 школах.

Также Ковалев добавил, что с 1 августа к полноценному режиму работы вернутся 67 детских садов.