Суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМе по цене в 846 раз ниже обычной

Гражданская коллегия Верховного суда (ВС) вступилась за россиянина, который приобрел 19 товаров в ЦУМ в 846 раз дешевле их обычной цены. Как сообщает РИА Новости, нижестоящие инстанции встали на сторону магазина, однако ВС посчитал, что прав покупатель.

Житель Волгограда приобрел через мобильное приложение 19 товаров, среди которых были джинсы, свитера и пиджаки. Их стоимость составляла от 19 до 129 рублей, а сами бренды варьировались от класса люкс до премиального. Общая цена покупки — 2787 рублей. Деньги списали со счета покупателя, однако после магазин заявил, что некоторых товаров нет и вернул средства.

Мужчина написал претензию, но ЦУМ заявил, что цены на сайте снизились из-за сбоя. Ему предложили доплатить недостающую стоимость, однако россиянин не согласился и пошел в суд. Инстанции вставали на сторону магазина, ссылаясь на то, что факт технической ошибки очевиден. Скидок и акций в магазине не было. В их решениях утверждалось, что договор был заключен под влиянием заблуждения, поскольку продавец не продал бы товар на столь невыгодных для себя условиях.

Покупатель дошел до ВС. Гражданская коллегия не согласилась с таким подходом и отправила дело на пересмотр в первую инстанцию. Там подчеркнули, что фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином — при оформлении заказа с присвоением номера. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не имеет права.