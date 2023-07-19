Россиян захотели оповещать о ЧС через домофоны

В МЧС прорабатывают возможность оповещать граждан, проживающих в многоквартирных домах, о чрезвычайных ситуациях (ЧС) через домофоны. Слова главы ведомства Александра Куренкова приводит РИА Новости.

Предупреждать жителей о ЧС планируют при помощи специальных систем оповещения. Ведомство уже решает вопрос внедрения соответствующей технологии с представителями промышленного и ИТ-секторов. При этом Куренков пояснил, что нововведение не окажется дорогостоящим.

«Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — заключил Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.