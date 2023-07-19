Сын рассказал о состоянии госпитализированного актера Ясуловича

Состояние 81-летнего народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного в Москве, нормальное, он не подключен к аппарату ИВЛ. Об этом заявил ТАСС сын актера Алексей Ясулович.

«Состояние нормальное, вот сегодня с ним разговаривал, никакого ИВЛ там нет, все под контролем, все в порядке», - пояснил он.

Игорь Ясулович, сыгравший собаковода в фильме «Бриллиантовая рука» и инженера Щукина в картине «12 стульев», был экстренно госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо.

Сегодня Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомленный источник сообщил: артисту сделали операции, чтобы вывести жидкость из почек и дыхательных путей, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.