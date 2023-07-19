Пушилин вручил матери военкора Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»

Погибшему при теракте в кафе Санкт-Петербурга Владлену Татарскому посмертно вручили медаль «За освобождение Мариуполя». Врио главы ДНР Денис Пушилин передал ее матери военкора Равиле Ибрагимовне.

«Не успел при жизни, к большому сожалению», — отметил руководитель республики.

Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в Северной столице. В его руках взорвалась статуэтка, которую военкору передала Дарья Трепова.

Девушка была арестована. Ее сообщник, гражданин Украины Юрий Денисов находится в розыске.