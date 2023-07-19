Недавно двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назвала себя «человеком мира» на испанском языке. Появилась информация, что спортсменка покинула страну и переехала в Испанию. На подобные новости отреагировала актриса Яна Поплавская.

— О культурных деятелях уже и говорить нечего, со многими все понятно. Но от спортсменов такого не ждешь — честный, самоотверженный труд. Пашут, тренируются, не жалея себя, — сказала она.

При этом Поплавская отметила, что каких-либо вопросов к Исинбаевой как к спортсменке у нее нет. Однако вопрос человечности остается важным, ведь сейчас экс-легкоатлетка «работает в МОК, который отстранил ее коллег, фанатично преданных своему делу».

— Наверное, хорошо, что все эти люди отползли от России со своими на самом деле лживыми слезами. А с нами остались настоящие герои, — заключила актриса в своем Telegram-канале.

Исинбаева в своих социальных сетях прокомментировала слухи о переезде в Испанию, заявив, что она «человек мира».