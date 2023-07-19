Японский паспорт перестал быть "самым сильным" в мире

Международная консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала рейтинг самых сильных паспортов мира, в котором первое место занял Сингапур. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Последние пять лет лидером рейтинга была Япония. Однако в этом году она уступила первое место Сингапуру, а сама спустилась на третье. На втором оказалось сразу три страны - Италия, Германия и Испания.

Из 227 проанализированных стран граждане Сингапура без визы могут посетить 193. Итальянцы, немцы и испанцы могут посетить 190 стран без визы. Гражданам Японии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Швеции, Австрии и Южной Кореи, оказавшимся на третьем месте, доступно 189 направлений без необходимости получения визы.