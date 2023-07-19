Японский паспорт перестал быть "самым сильным" в мире
Международная консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала рейтинг самых сильных паспортов мира, в котором первое место занял Сингапур. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Последние пять лет лидером рейтинга была Япония. Однако в этом году она уступила первое место Сингапуру, а сама спустилась на третье. На втором оказалось сразу три страны - Италия, Германия и Испания.
Из 227 проанализированных стран граждане Сингапура без визы могут посетить 193. Итальянцы, немцы и испанцы могут посетить 190 стран без визы. Гражданам Японии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Швеции, Австрии и Южной Кореи, оказавшимся на третьем месте, доступно 189 направлений без необходимости получения визы.
Паспорт России занимает 49 место – для россиян доступны 115 государств, которые можно посетить без визы. Украинский паспорт оказался на 30 месте – его владельцы могут отправиться в 146 безвизовых направлений.