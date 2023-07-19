Актера Игоря Ясуловича подключили к аппарату ИВЛ

Mash: Состояние актера Игоря Ясуловича ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ
Состояние госпитализированного актера Игоря Ясуловича ухудшилось, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.
"Игорь Николаевич сейчас в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным источников Mash, после госпитализации Ясуловичу сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. После этого врачи еще раз прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей.
Ранее сообщалось об экстренной госпитализации Ясуловича в одну из московских больниц. Сам актер подтвердил эти сообщения, однако заявил, что чувствует себя нормально.
Игорь Ясулович - народный артист Российской Федерации, а также лауреат Государственной премии Российской Федерации. Актер известен по ярким эпизодическим ролям в "Бриллиантовой руке", "12 стульях", "Золотом телёнке", "Городе мастеров", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мио, мой Мио", "Гардемаринах", "Фитиле", "Обратной стороне Луны", "Убойной силе", множеству других проектов.