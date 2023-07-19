Актера Игоря Ясуловича подключили к аппарату ИВЛ

Состояние госпитализированного актера Игоря Ясуловича ухудшилось, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.

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"Игорь Николаевич сейчас в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным источников Mash, после госпитализации Ясуловичу сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. После этого врачи еще раз прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации Ясуловича в одну из московских больниц. Сам актер подтвердил эти сообщения, однако заявил, что чувствует себя нормально.