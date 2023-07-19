Матвиенко призвала привлекать в проект «Поезд памяти» новых участников

Уникальный молодежный международный патриотический проект «Поезд памяти», который на данный момент объединяется старшеклассников их России , Белоруссии , Армении и Киргизии , должен прирастать новыми участниками из других стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 19 июля.

Валентина Матвиенко отметила, что в этом году, как и в прошлом году в проекте участвовало по две сотни старшеклассников. По словам спикера, за каждым из них стоит его семья и друзья, знакомые, и каждый участник проекты играет роль в практическом укреплении дружбы между странами, имеющими общую историю.