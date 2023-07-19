Матвиенко призвала привлекать в проект «Поезд памяти» новых участников
Уникальный молодежный международный патриотический проект «Поезд памяти», который на данный момент объединяется старшеклассников их России, Белоруссии, Армении и Киргизии, должен прирастать новыми участниками из других стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 19 июля.
«Поезд памяти»-2023 прошел по 14 городам России и Белоруссии — программа путешествия была связана с историей Великой Отечественной войны. В проекте приняли участие 200 десятиклассников из России, Белоруссии, Армении, Киргизии.
Валентина Матвиенко отметила, что в этом году, как и в прошлом году в проекте участвовало по две сотни старшеклассников. По словам спикера, за каждым из них стоит его семья и друзья, знакомые, и каждый участник проекты играет роль в практическом укреплении дружбы между странами, имеющими общую историю.
«Нам и дальше надо развивать проект, включая в него представителей всех стран СНГ, а в перспективе выводить его на новый международный уровень», — заявила Валентина Матвиенко.