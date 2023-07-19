Первых эвакуированных в Крыму доставили в пункт временного размещения

Первая группа эвакуированных жителей доставлена в пункт временного размещения (ПВР) после пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ПВР развернули на базе школы № 2 в поселке Кировское.

«Эвакуированные жители начинают прибывать. По состоянию на 09:30 в пункте размещения около 18 человек. Мы сейчас регистрируем их, размещаем», — сказали агентству в администрации школы.

Представитель учебного заведения уточнил, что в школе есть и пункт питания, и медицинский кабинет.

«Они обеспечены всем необходимым», — добавил он.

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» в связи с пожаром на полигоне в Кировском районе.

Как уточнили в МЧС, в связи с ЧП эвакуируют 2225 человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

В регионе также был создан оперативный штаб по ликвидации пожара на полигоне, возглавляемый Аксеновым.

Позднее глава региона сообщил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе никто не пострадал, а причины ЧП установят следственные органы.