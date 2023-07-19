Россияне из-за холодной погоды в июле стали чаще покупать обогреватели

"В июле 2023 года из-за более холодной и дождливой погоды, чем это было в прошлом году, жители Центральной России действительно стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир и дачных домов. С 7 по 13 июля покупатели из этого региона приобрели на Wildberries на 150% больше обогревателей, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе Wildberries.