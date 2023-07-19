Экскурсионные автобусы до Крыма направили через новые регионы

Все экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма будут направляться по сухопутному коридору через новые регионы России - паромное сообщение остается доступным для рейсовых автобусов.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса республики.
"Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Все остальные автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма, отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.
Ранее экскурсионные автобусы могли быть переправлены по Керченской паромной переправе.