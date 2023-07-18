Число вакансий в Петербурге выросло на 52% за год

Количество вакансий в Санкт-Петербурге выросло на 52% за год, заявили в пресс-службе сервиса hh.ru.

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Об этом сообщает «МК в Питере».

Специалисты проанализировали спрос на работников за последние 30 дней.

Наибольший рост спроса отмечен в сферах транспорта и логистики (+110% новых рабочих мест).

Также стали чаще требоваться сотрудники в области тренингов, управления персоналом и страхования.