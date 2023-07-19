Литературный фестиваль соберет в Дагестане более 50 литературных деятелей

Литературный фестиваль «Дни белых журавлей», который будет проходить в Дагестане с 7 по 9 сентября, соберет более 50 литературных деятелей. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона Расулу Гамзатову, пройдет ряд мероприятий в Махачкале, Дербенте и на родине поэта в Хунзахском районе.