В АТОР рассказали о работе автобусных маршрутов из Москвы в Крым

Автобусные маршруты из Москвы в Крым следуют в штатном режиме, местами возможны изменения путей следования. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

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В частности, с автостанций «Южные Ворота» и Саларьево автобусы отправляются в штатном режиме. Невозможность приобрести билеты на отдельные рейсы связана с тем, что все места были куплены заранее.

Машины, отправляющиеся с автостанции «Новоясеневская», следуют по измененному расписанию, связанному с атакой на Крымский мост. При этом те, кто только собирается купить билеты, изменений не почувствует. Не исключается возможность следования ряда автобусов через территории Донецкой народной республики (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей, говорится на сайте АТОР.

Ранним утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что известно об инциденте к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».