Граждане России могут въезжать без визы в 115 стран мира

Специалисты компании Henley&Partners исследовали визовые системы 227 стран мира. Им удалось выяснить, что россияне могут посетить без оформления разрешения на въезд 115 государств планеты, пишет «Российская газета».

По данным экспертов, в 2022 году Россия заключила договор о безвизовом перемещении с Джибути. Вместе с тем, был утрачен безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде.

На первом месте в рейтинге, составленном аналитиками, оказался Сингапур. Паспорт этой страны открывает доступ в 193 государства.

Второе место разделили Испания, Италия и ФРГ с безвизом в 190 стран. Третье поделили Австрия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Франция, Южная Корея и Япония. Граждане этих государств могут посетить без визы 189 стран.