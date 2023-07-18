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Граждане России могут въезжать без визы в 115 стран мира

Специалисты компании Henley&Partners исследовали визовые системы 227 стран мира. Им удалось выяснить, что россияне могут посетить без оформления разрешения на въезд 115 государств планеты, пишет «Российская газета».

Граждане России могут въезжать без визы в 115 стран мира
© РИА Новости

По данным экспертов, в 2022 году Россия заключила договор о безвизовом перемещении с Джибути. Вместе с тем, был утрачен безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде.

На первом месте в рейтинге, составленном аналитиками, оказался Сингапур. Паспорт этой страны открывает доступ в 193 государства.

Второе место разделили Испания, Италия и ФРГ с безвизом в 190 стран. Третье поделили Австрия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Франция, Южная Корея и Япония. Граждане этих государств могут посетить без визы 189 стран.

Ранее сообщалось, что россияне могут беспрепятственно попасть в Грузию. Для въезда им потребуются только загранпаспорт и медицинская страховка.

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