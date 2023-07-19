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Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает «Пятый канал».

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
© РИА Новости

Отмечается, что одно из осложнений вызвано употреблением антидепрессантов и запрещенных веществ.

«Развилась острая церебральная недостаточность, респираторная и сердечно-сосудистая недостаточности», — сообщил собеседник телеканала.

В настоящее время медики продолжают интенсивную терапию. Отмечается, что Ефремов находится в сознании, самостоятельно дышит и ориентируется в пространстве.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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