Жителей Северного полушария предупредили о рисках для здоровья из-за жары
Всемирная метеорологическая организация предупредила жителей Северного полушария планеты о серьезных рисках для здоровья из-за жары. Об этом сообщает ТАСС.
В ВМО уточнили, что на неделе с 17 по 23 июля в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время. В частности, в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье она превысить 40°C на протяжении нескольких дней, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к увеличению летальных исходов. При этом метеорологи отметили, что наибольшее воздействие на здоровье оказывают именно ночные температуры.
В настоящий момент температура в тени в Греции достигает 46°C.
Также аномальную жару фиксируют в 20 городах Италии. В Турции повышенные температуры привели к лесным пожарам, а Китай впервые за пять лет столкнулся с угрозой снижения урожая зерна.