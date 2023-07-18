Жителей Северного полушария предупредили о рисках для здоровья из-за жары

В ВМО уточнили, что на неделе с 17 по 23 июля в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время. В частности, в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье она превысить 40°C на протяжении нескольких дней, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к увеличению летальных исходов. При этом метеорологи отметили, что наибольшее воздействие на здоровье оказывают именно ночные температуры.