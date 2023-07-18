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Жителей Северного полушария предупредили о рисках для здоровья из-за жары

Всемирная метеорологическая организация предупредила жителей Северного полушария планеты о серьезных рисках для здоровья из-за жары. Об этом сообщает ТАСС.

Жителей Северного полушария предупредили о рисках для здоровья из-за жары
© globallookpress.com

В ВМО уточнили, что на неделе с 17 по 23 июля в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время. В частности, в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье она превысить 40°C на протяжении нескольких дней, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к увеличению летальных исходов. При этом метеорологи отметили, что наибольшее воздействие на здоровье оказывают именно ночные температуры.

В настоящий момент температура в тени в Греции достигает 46°C.

Также аномальную жару фиксируют в 20 городах Италии. В Турции повышенные температуры привели к лесным пожарам, а Китай впервые за пять лет столкнулся с угрозой снижения урожая зерна.

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