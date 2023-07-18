Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах во вторник, 18 июля, задержали и отменили почти 30 рейсов. Об этом сообщают «Известия».

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Сегодня в МЧС выступили с предупреждением относительно погоды. Сообщалось, что в Москве ожидаются ливни и грозы. Они, как утверждалось, продлятся до утра следующего дня.

Также в МЧС посоветовали водителям снизить скорость движения. Кроме того, там указали на необходимость увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила РБК, что наиболее интенсивные дожди в Москве ожидаются в ночь со вторника на среду.