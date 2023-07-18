Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Во вторник, 18 июля, в дневное время в столичных аэропортах задержано и отменено около 30 рейсов. Подобная информация следует из актуальных данных сервиса «Яндекс Расписания».

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Так, в аэропорту Внуково задержали два рейса и 10 отменили, в авиагавани Домодедово задержано восемь рейсов и три отменено, в Шереметьево задержано четыре рейса.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как долго в столице продлятся дожди. В выходные осадки и вовсе не прогнозируются, отметил метеоролог. По словам Ильина, в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, интенсивность дождей сократится.

В связи с ожидающейся непогодой городские службы столицы привели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад.