Мурашко оценил состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы

Состояние 14-летней школьницы из Белгородской области, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, удалось стабилизировать. Такую оценку дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что девочку с ранениями перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре. По словам министра, проводились консультации с федеральными медицинскими специалистами.

До этого сообщалось, что пострадавшая несовершеннолетняя потеряла память. После ЧП девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти. В больнице школьнице поставили капельницу, с девочкой находится муж ее тети.

Белгородские власти пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.