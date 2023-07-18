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Мурашко оценил состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы

Состояние 14-летней школьницы из Белгородской области, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, удалось стабилизировать. Такую оценку дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Мурашко оценил состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы
© globallookpress.com

Он напомнил, что девочку с ранениями перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре. По словам министра, проводились консультации с федеральными медицинскими специалистами.

До этого сообщалось, что пострадавшая несовершеннолетняя потеряла память. После ЧП девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти. В больнице школьнице поставили капельницу, с девочкой находится муж ее тети.

Белгородские власти пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате происшествия пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с родителями на отдых из Старого Оскола. Она получила закрытую черепно-мозговую травму.

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