Россия направила Казахстану запрос об экстрадиции Кислицина

Россия направила Казахстану запрос о выдаче задержанного сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Эту информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре республики, передает РИА Новости.

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Начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков сообщил, что экстрадиционный запрос российской стороны находится на стадии рассмотрения. Он добавил, что выдачу также требуют США, но официальный запрос от Вашингтона пока не поступил.

Суиндиков уточнил, что Казахстан рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что Кислицин имеет право запросить убежище в республике. По словам сотрудников ведомства, компетентные органы займутся рассмотрением соответствующего запроса в случае получении его от задержанного.