СМИ: Татьяну Васильеву выписали из больницы

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву выписали из больницы , ее состояние оценивается как удовлетворительное. Оказалось, что у пациентки не было инфаркта, передает Telegram-канал SHOT.

МРТ подтвердила у нее проблемы с сосудами головного мозга . Уточненный диагноз звучит так - "церебральный атеросклероз и признаки церебральной микроангиопатии". Инфаркт не подтвердился.

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу 14 июля, после того как почувствовала утром сильное головокружение, а обычные препараты от гипертензии ей не помогли. Врачи выписали сегодня пациентку с рекомендациями: заниматься гимнастикой, следить за балансом воды в организме. Уточняется, что подобные проблемы с сосудами могут и в дальнейшем приводить к головокружениям, а капельницы помогают ненадолго.