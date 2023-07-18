Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Актрису госпитализировали 14 июля. Она внезапно почувствовала себя плохо, не могла передвигаться по дому, так как у нее сильно кружилась голова. Врачи диагностировали у Васильевой проблемы с сосудами головного мозга.

По данным Shot, инфаркт у актрисы подтвержден не был. Однако магнитно-резонансная томография выявила проблемы с сосудами, из-за чего головной мозг не получает достаточного питания. Отсюда и сильные головокружения.

После проведенного лечения Васильеву выписали, сейчас она дома. Врачи рекомендовали артистке придерживаться здорового образа жизни — заниматься гимнастикой и пить больше воды, утверждает канал.