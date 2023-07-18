Дворцовый мост разведут в честь 130-летия Владимира Маяковского
В среду, 19 июля, исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского. В честь этого плейлист звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля будет состоять из композиций творческого содружества «Могучая кучка». Например, над Невой прозвучат «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, увертюра на темы трех русских песен Милия Балакирева.
Организатором шоу является «Петербургский дневник». С 2016 года издание проводит «Поющие мосты» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
— В проекте «Поющие мосты» мы уделяем особое внимание литературе: второй год подряд сезон шоу стартует в рамках Книжного салона, а тематические плейлисты к юбилейным датам стали традиционными. К 130-летию поэта Владимира Маяковского над Невой прозвучит плейлист из музыки, которой особенно восхищался поэт, – произведения участников знаменитого содружества русских композиторов «Могучая кучка», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов. – Шоу «Поющие мосты» — это уже тоже городская традиция, и мы благодарны за поддержку нашего проекта губернатору Петербурга Александру Беглову и правительству Петербурга.