Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки на фильмах, демонстрирующих сцены с ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС .

Также в сообщении говорится, что телеканалу назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Согласно действующему закону помимо штрафа юридическому лицу может также грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.