В квартиру москвичей пробралась оранжевая змея

К жителям одной из квартир, расположенной в доме на улице Гиляровского в Москве, пробралась метровая оранжевая змея, она неожиданно вылезла из-за плиты, когда хозяева квартиры завтракали на кухне. Об этом сообщает Life.

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По данным издания, после этого змея перебралась в духовку. Жильцы квартиры вызвали спасателей, которые там ее и нашли, после чего «эвакуировали». Пока нет информации о том, откуда могла появиться змея. Возможно, это питомец кого-то из соседей, отметили в издании.

6 июля в детскую окружную больницу Нижневартовска из Александровского района Томской области был доставлен мальчик, которого укусила ядовитая змея, когда он косил траву во дворе частного дома. В месте укуса у мальчика сильно опухла нога.