Патриарх Кирилл заявил, что единство РПЦ сохраняется

"Уповать только приходится на то, что сохраняется - хотя и еще, к сожалению, недостаточно ярко выражаемое и недостаточно, на мой взгляд, прочное - единство Русской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от полноты Русской православной церкви. И что-то удалось сделать коварным путем через учреждение расколов, разделений", - сказал патриарх.