Патриарх Кирилл заявил, что единство РПЦ сохраняется

В Русской православной церкви сохраняется единство, однако оно недостаточно прочное. Об этом заявил после литургии в Троице-Сергиевой лавре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Уповать только приходится на то, что сохраняется - хотя и еще, к сожалению, недостаточно ярко выражаемое и недостаточно, на мой взгляд, прочное - единство Русской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от полноты Русской православной церкви. И что-то удалось сделать коварным путем через учреждение расколов, разделений", - сказал патриарх.
В мае прошлого года Собор УПЦ, самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". С решениями Собора УПЦ не согласились многие представители духовенства и верующие на Украине. Синод РПЦ в свою очередь принял постановление о том, что решения киевского собора "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской церкви.